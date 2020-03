Ecco quale sarà la “One More Thing” assieme a Redmi K30

Nelle scorse ore Redmi ha deciso di stupire tutti, pubblicando un teaser che parla chiaro: all'evento di lancio di Redmi K30 le novità saranno molteplici. Ma non solo: fra i protagonisti del keynote ci sarà anche una “one more thing…”, come comanda la tradizione Apple. Il teaser è volutamente misterioso, mostrandoci un riquadro completamente oscurato contenente lo slogan pro-hype. Ma basta avere un minimo di manualità con i software di editing delle foto per svelare cosa ha in serbo l'azienda per la propria utenza.

Redmi K30 e K30 Pro non saranno le sole novità, come anticipa questo teaser

In rete era circolate la voce che la società avesse in mente di poter affiancare a K30 un possibile RedmiPad e che questa immagine potesse confermare ciò. In realtà così non è, come dimostra l'immagine editata ad hoc per rivelare quella che è la verità.

Esatto: la “One More Thing” di Redmi sarà uno smart display in stile Facebook o Lenovo. Al di sotto dello schermo con cui interagire, tramite touch screen, ci sarà uno speaker audio, probabilmente corredato di un sistema di microfoni. Questo per poter sfruttare i comandi vocali al posto del touch, oltre a poter ascoltare musica e video tramite la cassa incorporata. Se ciò non vi bastasse come conferma, nel post dove è stato pubblicato il teaser è stato linkata la pagina Xiaomi relativa a questa categoria di prodotti.

