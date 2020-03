Dopo il duo Note 9 Pro e Note 9 Pro Max, la compagnia cinese ha finalmente ufficializzato il nuovo modello della serie Note destinato a vari mercati internazionali. Andiamo subito a scoprire tutto quello che c'è da sapere su Redmi Note 9S tra scheda tecnica, prezzo e disponibilità per noi occidentali.

Redmi Note 9S ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il look di Redmi Note 9S non si discosta da quanto visto con i cugini indiani. Il dispositivo presenta un ampio pannello LCD da 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9, certificazione TUV Rheinland e protetto da uno schermo Gorilla Glass 5. Il medesimo rivestimento è stato utilizzato anche per il retro, con bordi con curvature 3D ed una Quad Camera quadrata al centro della scocca. Tornado al display, per la prima volta la serie Note si arricchisce con un pannello tutto schermo, con un foro per ospitare la selfie camera da 16 MP.

Per quanto riguarda il design, a questo giro abbiamo una doppia novità quindi: il foro e una fotocamera dal look rinnovato, posizionata al centro del corpo. Lungo il bordo destro trova spazio il lettore d'impronte digitali.

Specifiche hardware

All'interno della scocca di Redmi Note 9S trova spazio il SoC Snapdragon 720G, soluzione targata Qualcomm che abbiamo imparato a conoscere grazie a varie incarnazioni. Lato memorie troviamo configurazioni fino a 6 GB di RAM LPDDR4X e fino a 128 GB di storage UFS 2.1.

La parte fotografica è affidata ad un sensore principale da 48 MP, affiancato da una lente ultra grandangolare da 8 MP, un modulo Macro da 5 MP ed un sensore dedicato alla profondità, in questo caso da 2 MP. L'autonomia, invece, è nelle mani di una batteria da 5.020 mAh, con ricarica rapida da 18W. Immancabile Android 10, tramite l'UI proprietaria MIUI 11; infine, il dispositivo è dotato della tecnologia di nano-rivestimento P2i, contro gli schizzi.

Redmi Note 9S – Scheda tecnica

dimensioni di 165.5 x 76.68 x 8.8 mm per un peso di 209 grammi;

per un peso di 209 grammi; display LCD da 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con foro e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) con foro e protezione Gorilla Glass 5; lettore d'impronte digitali laterale;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 720G fino a 2.3 GHz;

fino a 2.3 GHz; GPU Adreno 618 a 750 MHz;

4/6 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 64/128 GB di storage UFS 2.1 espandibile tramite microSD;

di storage UFS 2.1 espandibile tramite microSD; Quad Camera da 48 + 8 + 5 + 2 MP con apertura f/1.89-2.2, grandangolo FOV 119°, Macro 2 cm,Night Mode, zoom digitale 10X, PDAF, Flash LED Single Tone;

con apertura f/1.89-2.2, grandangolo FOV 119°, Macro 2 cm,Night Mode, zoom digitale 10X, PDAF, Flash LED Single Tone; Selfie Camera da 16 MP (1.6μm, 4-in-1 Super Pixel);

(1.6μm, 4-in-1 Super Pixel); supporto Dual SIM 4G LTE, WiFi Dual Band, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/Glonass/Beidou/Galileo, mini-jack 3.5 mm, Smart PA;

batteria da 5020 mAh con ricarica rapida da 18W ;

con ricarica rapida da ; sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia proprietaria MIUI 11.

Redmi Note 9S – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Redmi Note 9S è di 199 dollari (circa 184€) per il modello da 4/64 GB. La versione da 6/128 GB viene proposta a 239 dollari (circa 221€). Entrambe le varianti saranno disponibili dal 7 Aprile tramite AliExpress (qui troverete il link all'acquisto al momento del debutto). Restiamo in attesa per prezzi e disponibilità per l'Europa; nel frattempo vi lasciamo con le prevendite su GearBest.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.