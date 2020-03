Redmi Note 9S già in offerta grazie al codice sconto dedicato

Dopo neanche 48 ore dall'ufficialità in Europa, potrete acquistare – in preorder – quello che si appresta ad essere uno dei best buy dei prossimi mesi. Ci riferiamo ovviamente a Redmi Note 9S, mid-range dell'azienda cinese che, grazie ad un codice sconto dedicato da Geekbuying, potrà essere acquistato a soli 222€ nella sua variante 6/128 GB.

Redmi Note 9S già disponibile al preoder su Geekbuying

Come accennato, l'offerta in questione – reperibile grazie al coupon ad hoc – è un pre ordine. Rimane comunque una proposta interessante dal momento che Redmi Note 9S sarà il prossimo oggetto del desiderio di tantissimi utenti.

Questo perché, ancora una volta, la società è riuscita perfettamente a coniugare qualità e prezzo nel device in questione. Redmi Note 9S, infatti, si presenta con il SoC Snapdragon 720G, accompagnato GPU Adreno 618, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Come il suo predecessore è però uno smartphone completo ed attento ad ogni ambito: quelli che vorranno cimentarsi nelle fotografie avranno pane per i loro denti con una Quad Camera posteriore da 48 + 8 + 5 + 2 mega – pixel (con apertura f/1.89-2.2, grandangolo FOV 119°, Macro 2 cm,Night Mode, zoom digitale 10X, PDAF, Flash LED Single Tone).

Allo stesso tempo, anche gli amanti dell'autonomia non saranno delusi, con a disposizione una 5020 mAh e ricarica rapida da 18W. Acqiostarlo in preorder al prezzo indicato sarà semplicissimo, non dovrete far altro che cliccare sul box in basso e – in fase di pagamento – inserire il codice sconto Note9S128GB.

Redmi Note 9S – Scheda Tecnica

dimensioni di 165.5 x 76.68 x 8.8 mm per un peso di 209 grammi;

per un peso di 209 grammi; display LCD da 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con foro e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) con foro e protezione Gorilla Glass 5; lettore d'impronte digitali laterale;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 720G fino a 2.3 GHz;

fino a 2.3 GHz; GPU Adreno 618 a 750 MHz;

4/6 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 64/128 GB di storage UFS 2.1 espandibile tramite microSD;

di storage UFS 2.1 espandibile tramite microSD; Quad Camera da 48 + 8 + 5 + 2 MP con apertura f/1.89-2.2, grandangolo FOV 119°, Macro 2 cm,Night Mode, zoom digitale 10X, PDAF, Flash LED Single Tone;

con apertura f/1.89-2.2, grandangolo FOV 119°, Macro 2 cm,Night Mode, zoom digitale 10X, PDAF, Flash LED Single Tone; Selfie Camera da 16 MP (1.6μm, 4-in-1 Super Pixel);

(1.6μm, 4-in-1 Super Pixel); supporto Dual SIM 4G LTE, WiFi Dual Band, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/Glonass/Beidou/Galileo, mini-jack 3.5 mm, Smart PA;

batteria da 5020 mAh con ricarica rapida da 18W ;

con ricarica rapida da ; sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia proprietaria MIUI 11.

Articolo Sponsorizzato.