Redmi Note 9S ufficialmente in arrivo: quali le differenze?

Annunciati al momento soltanto in India, la famiglia Redmi Note 9 non sarà soltanto composta da due esponenti. Oltre a Pro e Pro Max ci sarà anche Redmi Note 9S e non si tratta soltanto di un'indiscrezione, bensì di un annuncio improvviso. Una delle varie divisioni asiatiche di Xiaomi ha svelato al pubblico l'arrivo di un nuovo modello. Tuttavia, è ancora da capire se sarà un telefono “inedito” o meno.

La conferma ufficiale ci fa sapere che ci sarà anche Redmi Note 9S

Questo perché l'annuncio è arrivato da parte di Xiaomi Malesia, pertanto è possibile che possa trattarsi di una sorta di re-brandizzazione del già esistente Redmi Note 9 Pro. Non sarebbe la prima volta che l'azienda cambia nome a modelli identici fra loro, come accaduto fra Redmi Note 5 e Note 5 Pro. Anche perché i due teaser finora pubblicati ci mostrano una quad camera posteriore, posizionati in maniera uguale, ed un display forato.

Nessuna differenza dal lato estetico, ma i veri cambiamenti potrebbero essere celati dentro. Anziché basarsi sullo Snapdragon 720 G, con Redmi Note 9S potrebbe esserci una soluzione MediaTek. Anche perché nei giorni passati è comparso lo Xiaomi Merlin con Helio P75: che possa essere Note 9S il primo con questo inedito SoC?

