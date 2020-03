Come anticipato alcuni giorni fa, la compagnia cinese è pronta al debutto di un “nuovo” dispositivo della serie Note. Si tratta di Redmi Note 9S, in arrivo anche in Europa il 23 Marzo. Volete seguire la diretta streaming dell'evento di lancio? Ecco come fare.

Redmi Note 9S sarà lanciato il 23 Marzo: ecco come seguire la diretta streaming

Per partecipare non dovrete fare altro che collegarvi ai canali social del brand il giorno 23 Marzo alle ore 13. In alto trovate il collegamento alla diretta streaming su YouTube, dove potrete anche impostare un promemoria. Redmi Note 9S segna il debutto di un nuovo dispositivo della gamma per il mercato europeo e dovrebbe trattarsi di un rebrand del già annunciato Redmi Note 9 Pro. Quest'ultimo è stato lanciato in India a inizio mese, insieme al fratello maggiore Note 9 Pro Max.

Resta da vedere se il dispositivo arriverà in Europa da solo oppure in compagnia della variante Max. Comunque, volendo fare un recap delle specifiche (basandoci ovviamente sul Note 9 Pro), Redmi Note 9S dovrebbe avere a bordo il SoC Snapdragon 720G, una batteria da 5.020 mAh con ricarica rapida da 18W ed una Quad Camera da 48 + 8 + 5 + 2 MP. Frontalmente troverebbe spazio un display da 6.67″ Full HD+ con un foro centrale per la selfie camera.

