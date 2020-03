Redmi Note 9… o Redmi 9 il primo al mondo con Helio P75?

Giusto ieri si parlava della differenza di SoC fra la versione standard e quella Pro di Redmi Note 9. Questo particolare ci è stato suggerito dal database di GeekBench, all'interno del quale sono apparse le due varianti. Ovviamente tutta l'attenzione è rivolta a Redmi Note 9 Pro, il quale beneficerà di specifiche più avanzate (ad un costo superiore). Ma anche Note 9 base avrà una sua “chicca”, ovvero l'essere il primo al mondo a montare l'Helio P75 targato MediaTek.

Aggiornamento 12/03: alla luce della presentazione odierna, cambia la prospettiva. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

LEGGI ANCHE:

Il CEO di Redmi afferma: “Xiaomi costa troppo? Ci siamo noi!”

So, #RedmiNote9 it's the world’s first smartphone with new MediaTek Helio P75 SoC 😀

Guys I know what you think, I'm also unhappy ☹️

— Xiaomishka (@xiaomishka) March 11, 2020