Redmi Note 9 Pro vs Redmi Note 9 Pro Max: tutte le differenze

Anziché fare come gli anni passati, Xiaomi ha deciso di cambiare di nuovo le carte in tavola con la serie Redmi Note 9 Pro. Niente modello senza denominazione “Pro”: questo sarà il dispositivo base. La variante superiore si chiama invece Redmi Note 9 Pro Max, ovvero quello che possiamo considerare il successore di Note 8 Pro. A tal proposito, in questo articolo abbiamo elencato tutte le differenze che intercorrono tra i due modelli, fra estetica e caratteristiche tecniche.

Redmi Note 9 Pro vs Redmi Note 9 Pro Max: quali sono le differenze?

Design

A differenza di quanto si potrebbe pensare, Redmi ha deciso di adottare una linea estetica pressoché identica fra i due modelli. Ecco, quindi, che le colorazioni di Redmi Note 9 Pro e 9 Pro Max sono invariate.

Le tre tinte disponibili sono Interstellar Black, Glacier White e Aurora Blue in entrambi i casi.

L'unica differenza, veramente minima, fra i due sta nelle dimensioni. Il Pro misura 165.75 x 76.68 x 8.8 mm per 209 g, mentre Pro Max 165.5 x 76.68 x 8.8 mm per 209 g. Nonostante ciò, lo schermo LCD da 6.67″ Full HD+ è lo stesso per tutti e due.

Hardware

Si pensava che i due modelli potessero variare nel SoC adoperato, ma così non è. Lo Snapdragon 720G muove il comparto tecnico di entrambi i modelli, mentre cambiano i tagli di memoria. Redmi Note 9 Pro viene venduto nelle versioni da 4/64 GB e 6/128 GB. Note 9 Pro Max, invece, ne ha 3 e sono da 6/64 GB, 6/128 GB e 8/128 GB.

La batteria è sempre da 5020 mAh, date anche le dimensioni pressoché invariate. Non è lo stesso per la ricarica rapida, da soli 18W su Note 9 Pro, arrivando fino ai 33W offerti con il modello Max.

Fotocamera

Ma come prevedibile, la maggiore differenza sta nel comparto fotografico. Partiamo da quello di Redmi Note 9 Pro, con una quad camera così formata: 48+8+5+2 MP con apertura f/1.79-2.2-2.4. Il sensore primario da 1/2.25″ sfrutta la tecnica del Pixel Binning, ottenendo foto da 1.6 μm. Gli altri sensori sono un grandangolare da 119°, un macro che scatta fino a 2 cm di distanza ed uno dedicato all'acquisizione della profondità. Nel caso di Note 9 Pro Max la quad camera passa a 64+8+5+2 MP f/1.89-2.2-2.4. Tutti i sensori sono gli stessi ad eccezione del primario, da 1/1.7″ con capacità anch'esso di Pixel Binning a 1.6 μm.

Anche la selfie camera non è la stessa, con i 16 MP del Pro ed i 32 MP del Pro Max. Per quest'ultimo c'è la feature Super Pixel che agisce alla stessa maniera del Pixel Binning, unendo i pixel e potendo acquisire così più luce.

Prezzo

Alla luce di queste differenze non poi così sostanziali, ecco i prezzi a cui vengono venduti:

Note 9 Pro 4/64 GB: 12.999 rupie ( 155€ ) 6/128 GB: 15.999 rupie ( 191€ )

Note 9 Pro Max 6/64 GB: 14.999 rupie ( 179€ ) 6/128 GB: 16.999 rupie ( 202€ ) 8/128 GB: 18.999 rupie ( 226€ )



