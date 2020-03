Curiosi di Redmi Note 9 Pro? Ecco la scheda tecnica

Poco più di un'ora fa vi avevamo parlato della certificazione FCC ricevuta da Redmi Note 9 Pro, la quale ci ha svelato la batteria. Ma dopo poco tempo ecco che il tweet dell'insider Ishan Agarwal fa ancora più chiarezza su cosa aspettarsi. Sì, perché nel suo ultimo post è contenuta tutta o quasi la scheda tecnica che caratterizzerà il nuovo pupillo di casa Redmi.

LEGGI ANCHE:

Il CEO di Redmi afferma: “Xiaomi costa troppo? Ci siamo noi!”

Svelate tutte le specifiche tecniche del nuovo Redmi Note 9 Pro

Si parte dalle informazioni già in nostro possesso, ovvero colorazioni e tagli di memoria. Redmi Note 9 Pro sarebbe lanciato sul mercato nelle versioni Aurora Blue, Glacier White ed Interstellar Black. La commercializzazione dovrebbe avvenire, poi, nelle versioni da 4/64 GB e 6/128 GB, in entrambi i casi con microSD. Questo per una scocca in vetro e metallo che integrerebbe un pannello LCD da 6.67″ Full HD+ con rapporto in 20:9 e protezione Corning Gorilla Glass 5.

L'impianto hardware comprenderebbe un SoC Qualcomm Snapdragon 720G, alimentato da una batteria da ben 5020 mAh con capacità di ricarica rapida a 18W. Quest'ultima informazione andrebbe contro l'affermazione ufficiale secondo cui Note 9 avrà la ricarica più rapida mai vista su un modello Note. Che questa possa essere disponibile sul cosiddetto Redmi Note 9 Pro Max?

Concludiamo con il comparto fotografico, comprensivo di una quad camera AI da 48+8+5+2 MP, con sensore primario Samsung GM2, grandangolare, macro e per la profondità di campo, oltre che con Slow Motion a 960 fps. Inoltre, il display forato accoglierebbe una selfie camera da 16 MP. Che ve ne pare di una scheda tecnica del genere, ne sareste soddisfatti sulla carta?

Can confirm the specs of #RedmiNote9Pro:

-Aurora Blue, Glacier White & Interstellar Black

-4GB+64GB & 6GB+128GB.

-6.67″ FHD+ 20:9 LCD Gorrila Glass 5 Display

-16MP Punch Hole Front Camera

-48MP Main, 8MP Ultra-Wide, 5MP Macro & Depth Camera

-SD720G, 5020mAH Battery, 18W Charging pic.twitter.com/0yk5hWxEwm — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 9, 2020

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.