Quest'oggi – 17 Marzo – l'azienda asiatica ha dato il via alla commercializzazione di Redmi Note 9 Pro, il medio di gamma con Quad Camera e un display forato destinato la mercato indiano. L'accoglienza dei Mi Fan è stata calorosa come al solito e il primo stock è finito sold out in una manciata di minuti.

Redmi Note 9 Pro è l'ennesima soddisfazione per Xiaomi

Per gli sfortunati che non sono riusciti ad acquistare il dispositivo, il secondo stock sarà in vendita dal 24 Marzo. Per quanto riguarda il fratello maggiore Redmi Note 9 Pro Max, le vendite partiranno dal prossimo 25 Marzo. Anche questo modello avrà la medesima accoglienza? Conoscendo il brand e gli appassionati è molto probabile che anche in questo caso avremo un sold out.

Nel frattempo vi ricordiamo che i due nuovi mid-range non dovrebbero arrivare in Cina; Lu Weibing ha confermato che al momento il mercato nazionale non ha bisogno di modelli 4G, specialmente con il K30 Pro in arrivo a breve. Per questo motivo il Note 9 Pro verrà rilasciato solo per alcuni mercati internazionali. Per ora non è stata ancora confermata la disponibilità in Europa e restiamo in attesa di novità (con le dita incrociate).

