Redmi Note 9 Pro potrebbe essere così, secondo queste immagini

Nel mentre attendiamo il lancio ufficiale di Redmi K30 Pro, l'azienda ha in serbo anche altri modelli. Ci sono Redmi 10X e Redmi 9, ma il modello in arrivo più atteso dalla community Redmi Note 9 Pro. Anche perché l'ultimo teaser su Twitter da parte del general manager Manu Kumar Jain ci fa capire che il suo debutto è dietro l'angolo. E quello che si chiedono in tanti a questo punto è: come sarà fatto il nuovo capito della celebre famiglia Redmi Note?

Queste immagini potrebbero svelarci come potrebbe essere Redmi Note 9 Pro

Il succitato teaser ci svela un primissimo particolare molto importante, ovvero i sensori fotografico. Scopriamo che Redmi Note 9 Pro avrà una quad camera, con un sensore in più rispetto al suo precursore. A cosa servirà questo sensore aggiuntivo, però, è ancora presto per dirlo. A questo punto un utente ha ben pensato di ricreare lo smartphone basandosi su indizi e indiscrezioni, come potete vedere nelle immagini qua sopra.

La back cover in vetro ha questa quad camera incastonata al centro, ma non è da escludere che questo riquadro possa essere spostato in alto a sinistra. Così facendo, anche RN 9 Pro si adeguerebbe all'attuale trend dei riquadri. Anche se è possibile che, come accaduto per la scorsa generazione, i due modelli Pro e non abbiano una diversa disposizione.

Altro aspetto fondamentale sarà il davanti, con uno schermo che potrebbe diventare sempre più full screen. Già con Redmi Note 8 Pro si era andati in quella direzione, inserendo un notch a goccia. Mentre il nono capitolo potrebbe dotarsi per la prima volta di un display forato. Una soluzione sicuramente all'avanguardia ma che diverrà sempre più normale nel corso del tempo. Appuntamento al 12 marzo, quindi, per scoprire tutte le novità in arrivo con Redmi Note 9 Pro.

