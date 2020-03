Come di consueto quando si tratta del debutto di uno smartphone legato a Xiaomi, i leak in merito a Redmi Note 9 Pro – in arrivo il 12 Marzo – sono stati davvero cospicui. Dopo una miriade di indiscrezioni su design e specifiche, culminate poi con un video dal vivo, arriva anche una presunta variante rossa.

Redmi Note 9 Pro Red in arrivo: ma siamo davvero sicuri?

L'immagine in copertina è stata pubblicata su SlashLeaks e ci mostrerebbe Redmi Note 9 Pro nella colorazione Red (in alto trovate una panoramica della parte frontale, dal video citato in apertura). Oltre alla cover rossa, il dispositivo arriverebbe anche con un packaging dedicato, nella medesima tonalità. Tuttavia alcune imperfezioni della foto e l'assenza di una fonte più attendibile non convincono e non siamo certi che l'immagine corrisponda a verità.

Inoltre, nei giorni scorsi il leaker indiano Ishan Agarwal – di solito affidabile – ha “confermato” che il mid-range arriverà nelle colorazioni Aurora Blue, Glacier White e Interstellar Black. Non viene fatta menzione di un Note 9 Pro Red e la sua assenza si fa notare, specialmente grazia all'affidabilità del leaker. Ovviamente il dubbio è sempre dietro l'angolo e non è detto che questa variante non sia un'edizione limitata in arrivo nelle prossime settimane.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.