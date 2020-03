La compagnia partner di Xiaomi ha finalmente alzato il sipario sulla sua nuova gamma dedicata alla fascia media e d ha dimostrato ancora una volta di fare sul serio. Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 sono ufficiali: ecco tutto quello che c'è da sapere su scheda tecnica, prezzo e disponibilità!

Arriva la nuova gamma Redmi: tutto quello che c'è da sapere

Redmi Note 9 Pro Max

Il primo dispositivo presentato è Redmi Note 9 Pro Max, il modello maggiore della serie. Si tratta del primo smartphone a marchio Redmi dotato dell'appellativo Max, fino a questo momento riservato alla serie principale di Xiaomi. Come anticipato da teaser e indiscrezioni, il medio di gamma arriva con un ampio display dotato di un piccolo foro centrale per la selfie camera da 32 MP; si tratta di una soluzione LCD da 6.67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e rapporto in 20:9. Sia lo schermo che il corpo del dispositivo sono protetti da un vetro Gorilla Glass 5.

A muovere il tutto troviamo il tanto chiacchierato chipset Snapdragon 720G, con memorie fino a 8 GB di RAM LPDDR4X e fino a 128 GB di storage UFS 2.1; inoltre è presente il supporto microSD (con uno slot che comprende 2 SIM ed una schedina aggiuntiva).

Passando al comparto fotografico, la Quad Camera presente sulla scocca è composta da un modulo principale da 64 MP, accompagnato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 MP (FOV 119°), un sensore Macro da 5 MP ed un modulo dedicato alla profondità di campo (2 MP). L'autonomia si affida ad una batteria da 5.020 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 33W. Presente all'appello l'ingresso mini-jack da 3.5 mm, mentre per quanto riguarda la navigazione satellitare, oltre a GPS/Glonass/Beidou viene implementato anche il supporto NavIC.

Quali sono le differenze di Redmi Note 9 Pro?

Entrambi gli smartphone hanno il medesimo design e condividono gran pare delle specifiche. Ma, a differenza del modello Max, il fratello Note 9 Pro è dotato di una Quad Camera da 48 + 8 + 5 + 2 MP (perde quindi il sensore principale da 64 MP, ma conserva l'obiettivo ultragrandangolare ed il modulo Macro); un altra differenza riguarda la selfie camera, che in questo caso scende a 16 MP.

La batteria continua ad essere una capiente unità da 5.020 mAh, ma con ricarica rapida da 18W. Le differenze culminano poi con le memorie implementale: ancora una volta, a muovere il tutto è lo Snapdragon 720G, ma a questo giro è accompagnato da tagli fino a 6 GB di RAM e 128 GB di storage UFS 2.1.

Redmi Note 9 Pro Max e Note 9 Pro – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Redmi Note 9 Pro Max parte da 14.999 rupie (circa 179€ al cambio) per il modello da 6/64 GB; per le varianti maggiorate – da 6/128 GB e 8/128 GB – il prezzo di vendita sale rispettivamente a 16.999 e 18.999 rupie, circa 202/226€ al cambio. Il dispositivo sarà in vendita in India a partire dal 25 Marzo.

Per quanto riguarda Redmi Note 9 Pro, il prezzo parte da 12.999 rupie (circa 155€) per la variante da 4/64 GB mentre per i tagli da 6/128 GB la cifra sale a 15.999 rupie, circa 191€. In questo caso le vendite partiranno dal 17 Marzo.

Al momento la compagnia asiatica non ha ancora confermato il debutto internazionale dei due modelli ma non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare l'articolo.

