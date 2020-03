Redmi Note 9 Pro Max e Note 9 Pro non arriveranno in Cina: Lu Weibing spiega il perché

Quest'oggi la compagnia asiatica ha presentato la nuova coppia di medio di gamma per il mercato indiano: Redmi Note 9 Pro Max e il fratello minore Note 9 Pro (qui trovate tutti i dettagli). Com'era prevedibile, numerosi utenti hanno cominciato a fare domande sul lancio dei due dispositivi anche nel proprio paese. Tra questi ci sono gli stessi appassionati cinesi, ma la risposta di Lu Weibing non è delle migliori per loro.

Il mercato cinese rinuncerà a Redmi Note 9 Pro Max e Note 9 Pro

Tramite un post su Weibo, il CEO del brand ha confermato che Redmi Note 9 Pro Max e Note 9 Pro non arriveranno in Cina, suscitando lo scontento dei Mi Fan del paese. Il motivo è presto detto: entrambi i dispositivi sono mossi dallo Snapdragon 720G e non è previsto alcun upgrade a una versione con il supporto al 5G. Quindi, l'azienda ha preferito riservare questi due smartphone al mercato indiano e – più in generale – a quello internazionale, mentre in patria si continuerà a puntare sul nuovo standard.

Al momento la lineup di Redmi comprende il K30 4G e 5G mentre nelle prossime settimane debutterà il flagship K30 Pro. Quest'ultimo, com'è ovvio, punterà solo sul 5G. Quindi, Lu Weibing ha confermato parte dei piani del brand per il mercato cinese. Sembra che l'azienda abbia intenzione di puntare quasi esclusivamente sui modelli votati al nuovo standard, mentre quelli 4G verranno rilasciati nel resto del globo (in mercati selezionati).

In dirigente non fa riferimento ad una versione europea di Note 9 Pro Max e Note 9 Pro, ma restiamo ottimisti. Non appena ne sapremo di più provvederemo a informare tutti gli appassionati.

