Redmi Note 9 Pro Max in arrivo: il ritorno dei phablet?

Giusto qualche ora fa si parlava della possibile confusione che potrebbe nascere dalle due varianti dello stesso Redmi Note 9 Pro. E se vi dicessimo che non soltanto ci saranno i due modelli previsti, ma anche un terzo inedito? Non se n'è mai parlato finora, ma su Twitter si è iniziato a vociferare di Redmi Note 9 Pro Max. In realtà si tratterebbe più di un'indiscrezione, dato che i leaker la danno quasi per certa la sua esistenza.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi brevetta gli AR Smart Glasses: ecco le prime immagini

Ci sarebbe anche un Redmi Note 9 Pro Max: cosa aspettarsi?

There you go guys.

These are the two Note 9s that are coming.

Feel free to retweet.#RedmiNote#RedmiNote9Pro #Redminote9promax — Mukul Sharma (@stufflistings) March 6, 2020

L'indiscrezione è partita dal profilo Twitter di Mukul Sharma ma è stata prontamente ripresa dagli altri leaker di settore, fra cui l'ormai consolidato Sudhanshu Ambhore.

#RedmiNote9Pro#RedmiNote9ProMax Notice those similar hashflags on both the hashtags 🤔 — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) March 6, 2020

I rumors si interrompono qui, senza darci ulteriori dettagli su cosa aspettarsi da questo fantomatico modello “Max”. Che possa trattarsi dell'erede spirituale dell'ormai compianta serie Xiaomi Mi Max? Sappiamo che di quest'ultima famiglia non usciranno più modelli, come smentito direttamente dal CEO di Redmi, Lu Weibing.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.