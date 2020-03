Redmi Note 9 Pro appare dal vivo a poche ore dal lancio | Video

Il 12 Marzo è ormai prossimo e con esso anche l'evento di lancio – solo online – dedicato a Redmi Note 9 Pro. La possibile scheda tecnica ha cominciato a circolare da un po' di giorni, ma sembra che il medio di gamma potrebbe debuttare in due incarnazioni: una equipaggiata con lo Snapdragon 720G e una mossa dal SoC inedito MediaTek MT6769V/CZ. Insomma, i leak non sono mancati di certo e quest'oggi arriva quello definitivo grazie ad uno Youtuber vietnamica.

Redmi Note 9 Pro: il design “svelato” da un video pubblicato a poche ore dal debutto

Quest'ultimo, infatti, ha pubblicato un video sul proprio canale in cui svela il design del dispositivo con alcune immagini dal vivo. Gli scatti ci mostrano la parte frontale di Redmi Note 9 Pro, caratterizzata da un ampio display LCD – presumibilmente da 6.64″ Full HD+ – con un foro centrale per la selfie camera da 20 MP. Il lettore d'impronte digitali è incluso nel pulsante di accensione, lungo il bordo del device.

La back cover, come anticipato anche dal teaser ufficiale, ospita una Quad Camera quadrata, posizionata al centro della scocca. Si vocifera di una soluzione da 48 + 8 + 5 + 2 MP o in alternativa un modulo analogo ma con un sensore principale da 20 MP. Nel video dedicato a Redmi Note 9 Pro si intraveda anche uno slot dedicato alla microSD, insieme alla porta USB Type-C e l'ingresso mini-jack per le cuffie.

Ci vengono mostrati anche i benchmark su Antutu, con 274.596 punti. Lato batteria dovremmo avere un'unità da 5.020 mAh con ricarica rapida da 18W, mentre i tagli di memoria sarebbero di 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Infine, si vocifera di un prezzo base di circa 169€ al cambio, ma ovviamente manca ancora una conferma da parte dell'azienda.

