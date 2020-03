Redmi Note 9 Pro avvistato nella prima immagine dal vivo

La nuova serie Redmi Note debutterà in India il prossimo 12 Marzo e ovviamente – come da tradizione per il brand partner di Xiaomi – la curiosità e l'entusiasmo sono alle stelle. Il dispositivo è comparto in vari concept render, basati sul primo teaser poster rilasciato dalla compagnia. Ed ora sembra che Redmi Note 9 Pro sia stato avvistato dal vivo, nella prima immagine che confermerebbe il design della back cover.

Redmi Note 9 Pro spunta dal vivo con la sua Quad Camera quadrata

Redmi Note 9 Pro is NOT Coming with a 108MP Camera. It may Feature a 108MP Mode just like the Reno 3 Pro. pic.twitter.com/IMKcPZeGKD — TechDroider (@techdroider) March 4, 2020

Secondo quanto riportato dai colleghi di TechDroider, questa sarebbe la prima foto dal vivo di Redmi Note 9 Pro, versione maggiorata della nuova famiglia di mid-range del brand cinese. In base a quanto rivelato, sembra che il dispositivo non avrà dalla sua una fotocamera principale da 108 MP, ma sarà in grado di scattare a questa risoluzione grazie ad un'apposita feature. Per il resto lo scatto conferma una back cover con curvatura 3D lungo i bordi ed una Quad Camera posizionate al centro della scocca.

Sotto di essa trova spazio il Flash Dual LED mentre la colorazione gradiente rende il tutto decisamente elegante. Com'è ovvio in questi casi è bene prendere l'immagine con un pizzico di scetticismo. Siamo abituati ai fake e trattandosi di dispositivi super appetibili per gli appassionati, di certo non mancheranno immagini fasulle.

Nel caso di questo scatto dedicato al Note 9 Pro i dubbi restano ma comunque le possibilità che il design sia questo sono altissime, vista la conferma dell'azienda in merito alla Quad Camera quadrata.

