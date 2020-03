Redmi Note 9 Pro Global si avvicina e sarà un battery phone (o quasi)

Fra pochi giorni il protagonista sarà Redmi Note 9 Pro, con un evento di presentazione che, causa Coronavirus, si terrà soltanto online. Ciò non toglie che in tantissimi attendono il suo arrivo, data la fama che gode la celebre famiglia di dispositivi una volta marchiati Xiaomi e ora soltanto Redmi. Anche perché le novità saranno tante, a partire da un'inedita variante “maggiorata” che potrebbe affiancare i due modelli canonici. Ad essere maggiorata non sarà soltanto questo, ma anche la batteria, come ci indica la certificazione FCC appena ricevuta.

La certificazione FCC ci fa capire che la versione Global di Redmi Note 9 Pro potrebbe essere vicina

Se già Redmi Note 8 Pro si era migliorato sotto questo punto di vista, con Redmi Note 9 Pro si dovrebbe avere un ulteriore upgrade. La certificazione FCC parla chiaro: il terminale siglato come M2003J6A1G conterrà una capiente unità da 5000 mAh, rispetto ai 4500 mAh del suo predecessore.

#RedmiNote9 appeared in FCC database (model number M2003J6A1G). So, the global launch will not take long 🤩😉 P.S. FCC listing reveals 4,920mAh 🔋 and 27W fast charger. pic.twitter.com/4cFkalwfye — Xiaomishka (@xiaomishka) March 9, 2020

Ad accompagnare questa miglioria nell'autonomia ci sarà anche una ricarica rapida più poderosa, con uno standard più elevato dell'ottava generazione. Ma non finisce qua: come ci insegna il passato, una certificazione FCC significa anche che ci sarà una versione Global di quel terminale. Probabilmente il suo lancio non sarà contemporaneo a quello per Cina ed India, ma significa che non dovrebbe tardare a debuttare nei nostri mercati più occidentali.

Cosa sappiamo finora di Redmi Note 9 Pro? A proposito di nazioni differenti, sappiamo che i chipset adoperati potrebbero variare a seconda del mercato di commercializzazione. Sappiamo anche tagli di memoria e colorazioni, oltre ad essere già passato sul database di GeekBench. Tuttavia, è improbabile che il nuovissimo sensore ID nel display LCD possa già debuttare su questo modello.

