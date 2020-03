Redmi Note 9 Pro: data di presentazione ufficiale, ma solo online

Sono passati pochissimi giorni dalle prime indiscrezioni in merito al debutto del prossimo medio di gamma della costola di Xiaomi ed oggi ecco la sorpresa-lampo. Manu Kumar Jain – a capo della divisione indiana – ha confermato ufficialmente la data di presentazione del prossimo Redmi Note 9 Pro!

Aggiornamento 03/03: la dirigenza Redmi spiega come verrà eseguito l'evento, visto l'allarme sanitario. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Behold the answer to the most awaited question of 2020. Yes, the next #RedmiNote launches on March 12! 😎

Brace yourselves because #ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you've ever seen before! 👊

RT with #ILoveRedmiNote to share this EPIC moment.#Xiaomi ❤️️ pic.twitter.com/NDwPjW9Wwh

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 2, 2020