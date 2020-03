Redmi Note 9 Pro: svelati colori e tagli di memoria

Nel mentre la serie Realme 6 fa il suo debutto ufficiale, Redmi Note 9 Pro si prepara a tenere testa ai sempre più numerosi competitors. Sappiamo già quando verrà presentato ufficialmente, per quanto un vero e proprio evento non dovrebbe avere luogo. I modelli saranno due, ma oggi vogliamo concentrarci su quello più pregiato. Dopo averlo avvistato in alcune immagini dal vivo, torniamo a parlarne con le prime informazioni su tagli di memoria e colorazioni.

Secondo il report postato su Twitter dal leaker Ishan Agarwal, la messa in vendita di Redmi Note 9 Pro avverrà con 3 colorazioni. Queste saranno chiamate Aurora Blue, Glacier White e Interstellar Black, disponibili sulla base di due versioni differenti in quanto a memoria a disposizione.

Exclusive: Meanwhile, it seems like Note 9 Pro is also coming in at least these 3 Colour Options: Aurora Blue, Glacier White & Interstellar Black. The Storage Variants that have been confirmed are 4+64GB & 8+128GB. Again, more could be there.

Link: https://t.co/SZXxsnK8sZ pic.twitter.com/y0Hy3Zlj2R

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 5, 2020