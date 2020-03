Redmi Note 9 Pro passa da Geekbench con 6 GB di RAM e Android 10

Gli appassionati di Xiaomi possono dormire sonni tranquilli: l'evento dedicato ai prossimi modelli targati Redmi si farà, ma verrà trasmesso esclusivamente online a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Redmi Note 9 Pro (e non solo) verrà lanciato il 12 Marzo e nel frattempo il mid-range è stato avvistato su Geekbench con i primi punteggi.

Redmi Note 9 Pro avvistato su Geekbench: ecco quanto ha totalizzato

Il dispositivo è apparso sulla piattaforma di benchmark oggi, 4 Marzo, con a bordo 6 GB di RAM e Android 10 come sistema operativo. Redmi Note 9 Pro ha totalizzato 569 punti in single-core e 1755 in multi-core mentre per quanto riguarda il SoC equipaggiato, viene riportata solo la frequenza base di 1.8 GHz. Il nome non è specificato e al momento non è dato di sapere quale sia la soluzione octa-core che vedremo sul dispositivo.

Il rivale Realme 6 Pro dovrebbe avere dalla sua il chipset Snapdragon 720G, è non è da escludere che anche il Note 9 Pro presenti il medesimo SoC. Per quanto riguarda il design dello smartphone, un teaser ufficiale ha confermato che avremo una Quad Camera quadrata; tuttavia, per una panoramica completa del dispositivo, dobbiamo necessariamente accontentarci di alcuni concept render.

Secondo questi, il medio di gamma farà affidamento su un pannello Full Screen con un foro per la selfie camera, dettaglio ancora in cerca di una conferma ufficiale. Comunque mancano meno di dieci giorni al lancio del device e siamo certi che non mancheranno ulteriori anticipazioni, sia da parte dell'azienda che sotto forma di leak.

