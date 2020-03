Redmi Note 9 avrà la ricarica rapida più veloce di tutta la serie Note

L'evento di lancio di Redmi Note 9 è fissato per il 12 Marzo e man mano che si avvicina la fatidica data non mancano novità ed indiscrezioni. Poche ore fa Ishan Agarwal ha posto l'accento sui tagli di memoria del modello Pro, insieme alle colorazioni disponibili. Intanto il dispositivo sarebbe apparso anche in un'immagine dal vivo, che mostra la nuova Quad Camera quadrata (già confermata dalla stessa azienda). A questo giro Manu Kumar Jain parla della ricarica rapida a bordo del dispositivo, con un dettaglio allettante.

Mi Fans! #ProCamerasMaxPerformance will witness the fastest charging speed on a #RedmiNote device yet! 😎

I can't wait for all of you to experience this! Watch out for the livestream on 12th March. 🤩#Xiaomi ❤️️ pic.twitter.com/Cv2hIYj6Ks

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 6, 2020