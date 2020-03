Redmi Note 8 Pro: arriva l’aggiornamento ad Android 10 in Italia

Redmi Note 8 Pro è già stato lanciato diversi mesi fa sul mercato, convincendo tanti utenti anche in ambito internazionale. Questo dispositivo, infatti, è riuscito ad offrire buone performance nella fascia media, ad un prezzo competitivo. Nonostante la concorrenza sia spietata, dunque, i dati di vendita sono stati incoraggianti. Sembra, dunque, che il brand voglia ripagare questa fiducia, lanciando anche in Europa l'aggiornamento ad Android 10. Cerchiamo, però, di capire meglio che cosa sta succedendo.

Aggiornamento 04/03: dopo qualche giorno d'attesa, l'update arriva anche in Italia. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Note 8 Pro riceve l'update sulla ROM Global

Dobbiamo fin da subito chiarire un fatto piuttosto strano. Tramite un thread sul forum ufficiale di Xiaomi è stata lanciata la notizia dell'arrivo di un aggiornamento ad Android 10, sulla ROM Global. Questo significa, dunque, che presto avrebbe potuto raggiungere anche il nostro territorio. Sembra, però, che al momento solo qualche utente in Pakistan sia stato raggiunto da questo update, dunque non sappiamo effettivamente quando potrebbe varcare questi confini ed approdare qui in Europa.

Al momento, comunque, sappiamo che tale aggiornamento pesa 1,9GB e porta su Redmi Note 8 Pro la MIUI 11.0.2.0 (QGGEUXM). Con questo, dunque, arrivano anche le patch di sicurezza di febbraio 2020, così come ulteriori miglioramenti al sistema. Attendiamo, però, di conoscere qualche dettaglio in più su tale vicenda, così da potervelo comunicare quanto prima.

Android 10 arriva in Italia | Aggiornamento 04/03

Era soltanto questione di tempo prima che l'update arrivasse anche in Italia. Adesso pure Redmi Note 8 Pro nella nostra versione può vantare l'ultima release di Google. Il roll-out di Android 10 è partito da qualche ora nel nostro paese, perciò se non vi è ancora arrivato dovrebbe essere questione soltanto di attendere. La build è la MIUI V11.0.2.0.QGGEUXM, pesa 1.9 GB e comprende anche le patch di febbraio 2020. Viene aggiunto anche il supporto Widevine L1, permettendo di guardare le piattaforme di streaming anche in Full HD.

