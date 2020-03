Il 2019 si è rivelato un anno da record per Xiaomi e per la serie Redmi Note. Secondo l'ultimo report di Canalys, Redmi Note 7 e Redmi Note 8 risultano essere gli smartphone più desiderati al mondo dai consumatori e dai Mi Fan!

Redmi Note 7 e Redmi Note 8 best buy del 2019, secondo l'ultimo report di Canalys

Il piccolo Redmi Note 7 (qui trovate la nostra recensione) è riuscito a fare breccia nel cuore degli appassionati – anche in Italia – grazie al suo elevato rapporto qualità/prezzo, entrando a far parte della Global Top 10 Smartphone List del 2019. Il dispositivo è riuscito a collezionare successi anche a distanza di diversi mesi dal suo debutto, posizionandosi al sesto posto della classifica annuale. Il medio di gamma ha superato le 20 milioni di unità vendute in sette mesi e il suo successore non è stato da meno. Redmi Note 8 (clicca qui per la recensione) ha raggiunto le 10 milioni di unità in soli tre mesi, un risultato encomiabile.

Quest'ultimo si è guadagnato il titolo di must-have Android, diventando lo smartphone più venduto alla fine del 2019. Secondo quanto riportato da Canalys, Xiaomi è l'unica azienda cinese classificata nella Global Top 10 Smartphone List del quarto trimestre del 2019, dimostrando ancora una volta una forte crescita a livello globale. E il 2020 non poteva che cominciare alla grande per la compagnia di Lei Jun, con l'inserimento nella Derwent Top 100 Global Innovators.

