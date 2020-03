Redmi Note 7 si “converte” a Linux: arriva il porting di Ubuntu Touch!

Il portale di XDA, si sa, è un vero e proprio focolaio di idee e di personalizzazioni per gli smartphone Android e non è raro imbattersi in esperimenti particolari. Ed è proprio uno di questi che è emerso in queste ore e che vede il piccolo Redmi Note 7 – ex best buy della casa cinese, qui trovate anche la nostra recensione – alle prese niente meno che con Ubuntu Touch.

Redmi Note 7 con Ubuntu Touch: sogno o son desto?

Facciamo solo un piccolo passo indietro: Ubuntu Touch è una versione del celebre distribuzione di Linux pensata per smartphone e tablet, lanciata nel “lontano” 2013. Abbandonato da parte dell'azienda, lo sviluppo di questo sistema operativo continua ad opera della community di UBPorts (e non solo). Per maggiori informazioni date un'occhiata qui.

1 di 5

Lo sviluppatore di XDA erfanoabdi – parecchio conosciuto nel mondo del modding – ha realizzato un porting di Ubuntu Touch per Redmi Note 7, partendo da release realizzate da altri “colleghi” (NotKit e Danct12). Sono state pubblicate varie immagini del dispositivo ed anche il video che vedete più in alto. Tuttavia il progetto è lungi dall'essere concluso: touch, display e Wi-Fi funzionano ma tutto il resto non è ancora disponibile.

Insomma, si tratta di una release di prova e almeno in teoria sembra che l'OS funzioni a bordo del dispositivo. Vedremo come si evolverà il progetto! E voi cosa ne pensate di questo esperimento? Siete appassionati di modding oppure preferite sempre mantenere le ROM stock?

