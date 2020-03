Redmi K30: vendute più di 1 milione di unità!

Stiamo sempre più parlando, in questi giorni, di Redmi K30 Pro. Sembra, infatti, che questo smartphone sia ormai pronto ad essere lanciato sul mercato. Nel frattempo, però, abbiamo visto come il brand abbiamo presentato negli scorsi mesi anche il suo fratello minore, ovvero Redmi K30. Da quello che abbiamo potuto verificare, dunque, tale modello ha riscosso, fin da subito, un discreto successo. Tanto da far registrare dati di vendita davvero impressionanti per un prodotto di questo tipo.

Redmi K30 e K30 5G conquistano la Cina

Osservando meglio i dati pervenuti sul web, vediamo come Redmi K30 abbia raggiunto ormai più di 1 milione di unità vendute in Cina. A comunicarlo è stata la stessa Xiaomi, che ha voluto rendere partecipi tutti i propri utenti di questo successo. Redmi K30 e K30 5G, dunque, hanno davvero conquistato il cuore degli appassionati in poco più di due mesi.

Non è difficile credere a questo tipo di dato, visto che lo smartphone offre un rapporto qualità-prezzo quasi imbattibile. A bordo, infatti, trova spazio un SoC Snapdragon 730, accompagnato da un comparto fotografico di tutto rispetto ed un design molto curato. Vedremo, dunque, quali altri record potrà raggiungere tale unità, o se il nuovo Redmi K30 Pro riuscirà a fare addirittura meglio.

