Redmi K30 Pro Zoom sarà meno potente di Xiaomi Mi 10 Pro

Nelle scorse ore abbiamo appreso un numero crescente di dettagli sull'imminente flagship di Redmi, compresa una “brutta notizia” per quanto riguarda il refresh rate del display. Inoltre si vocifera della presenza di un Redmi K30 Pro Zoom, avvistato anche su Geekbench e presumibilmente dotato di un sistema a periscopio. Tuttavia le ultime novità dalla Cina fanno propendere per un'ipotesi tutt'altro che allegra.

Redmi K30 Pro avrà uno Zoom meno potente di quello Xiaomi Mi 10 Pro, secondo questo leak

Il nuovo leak arriva da DigitalChatStation – solitamente affidabile ed apprezzato nel panorama. In uno dei suoi ultimi post fa menzione di Redmi K30 Pro Zoom Edition affermando che il teleobiettivo a bordo sia una soluzione peggiore di quella vista con Xiaomi Mi 10 Pro. Per rinfrescarvi la memoria, vi ricordiamo che il top di gamma della casa di Lei Jun è dotato di un teleobiettivo ibrido 10X con apertura f/2.0, OIS e lenti 5P.

1 di 2

Il modello Zoom ha fatto pensare subito ad un dispositivo dotato di un sistema a periscopio, ma non sarà così secondo il leaker cinese. In nostro soccorso viene un dettaglio nascosto in uno degli ultimi teaser dedicati al top di gamma. Qui viene riportata la dicitura 3X, forse in riferimento alla presenza di uno Zoom ottico 3X. Che sia questa la novità introdotta dal Redmi K30 Pro Zoom?

La cosa non dovrebbe sconcertare: basti pensare alle differenze tra lo Xiaomi Mi Note 10 e la sua versione Pro. Quest'ultima ha memorie maggiorate ed un'ottica migliorata. Forse il K30 Pro Zoom avrà un destino simile, con uno zoom leggermente più potente e memorie maggiorate. Ovviamente si tratta solo ed esclusivamente di un'ipotesi e l'ultima parola spetta alla compagnia cinese. Voi cosa ne pensate?

