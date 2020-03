Redmi K30 Pro Zoom Edition è reale: il CEO lo fa apparire

Era inizio febbraio quando i codici software della MIUI 11 ci svelavano l'esistenza di Redmi K30 Pro Zoom Edition (oltre che di Redmi 10X). Se prima si trattava soltanto di una possibile indiscrezione, adesso abbiamo la conferma che ci sarà ufficialmente. La notizia ci viene data da Lu Weibing, general manager dell'azienda, con un post sibillino (ma non troppo) su Weibo.

Redmi K30 Pro Zoom Edition si farà: lo conferma Lu Weibing

Come forse già saprete, Weibo funziona in maniera similare a Twitter. Ogni qual volta si pubblica un post, si può scegliere se mostrare o meno lo smartphone dal quale lo si sta effettuando. Una manovra che più volte è stata sfruttata dai piani alti di Xiaomi e Redmi per farci sapere quale nuovo modello stanno utilizzando. È questo il caso di Redmi K30 Pro Zoom Version, il cui post di Lu Weibing è accompagnato dalla frase non casuale: “Preso un nuovo telefono…“.

Le recenti foto dal vivo ci hanno fatto scoprire che Redmi K30 Pro è in dirittura d'arrivo, assieme a tanti nuovi accessori. Del nuovo top di gamma sappiamo che ci sarà anche una versione cinematografica, dedicata ad un prossimo film Marvel. Ma come sarà fatto questo K30 Pro Zoom Edition ancora non è dato saperlo, seppur il nome ci dia una grossa indicazione. Come tutti i top di gamma del 2020 che si rispettano, anche questo dispositivo dovrebbe essere dotato di un teleobiettivo, probabilmente con struttura a periscopio.

