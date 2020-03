Il quadro dedicato al prossimo top di gamma di Redmi si fa sempre più chiaro man mano che si avvicina il fatidico evento di lancio del 24 Marzo. Un rivenditore online cinese ha svelato anche quello che – probabilmente – dovrebbe essere il prezzo di partenza; intanto i dettagli sulle specifiche si arricchiscono grazie ai vari teaser poster ufficiali (qui trovate invece le info sul display). Ed ora l'azienda ha pubblicato un po' di conferme sulla fotocamera di Redmi K30 Pro, insieme ad un sample foto con lo Zoom 30X in azione.

Redmi K30 Pro con Zoom 30X: ecco come scatta il nuovo flagship

Per quanto riguarda le specifiche della fotocamera di Redmi K30 Pro, il sensore principale è ovviamente un modulo Sony IMX686 da 64 MP, con dimensioni di 1/1.7″, pixel da 1.6 μm (con Pixel Binning) e lenti 7P. Inoltre sarà possibile registrare video in qualità 8K (7680 x 4320 pixel). Presente all'appello anche il doppio OIS (con stabilizzazione EIS per i video) mentre lato Zoom avremo la possibilità di sfruttare quello ottico fino a 3X e digitale 30X.

Il resto dei sensori (ne mancano altri tre) non sono stati svelati, né arrivano conferme per la selfie camera. Di quest'ultima si sa solo che si tratterà di un modulo pop-up, con luci LED lungo i lati del meccanismo. Oggi, 20 Marzo, Lu Weibing ci ha regalato qualche altro dettaglio. In primis, in copertina potete ammirare il dispositivo in una nuova colorazione. Qui in alto, invece, abbiamo il primo sample foto di Redmi K30 Pro con Zoom 3X e 30X in azione.

Il watermark dell'immagine riporta il nome K30 Pro Zoom ma allo stato attuale non è ancora chiaro se si tratterà di una variante potenziata o un modello dotato solo di qualche piccolo dettaglio in più (in stile Mi Note 10 e Mi Note 10 Pro).

