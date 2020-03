L'annuncio di Redmi K30 Pro è finalmente giunto, con il keynote odierno che ne ha svelato tutte le novità. Dopo K20 e K20 Pro, adesso anche il 2020 ha la sua gamma completa di top di gamma marchiati Redmi. A differenza dei due modelli basi, questo modello può vantare non solo la presenza dello Snapdragon 865, ma anche di caratteristiche che lo rendono più avanzato. A partire dalla pop-up camera, grazie alla quale è stato possibile integrare uno schermo full screen.

Redmi K30 Pro ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Con Redmi K30 Pro viene ripreso il discorso avviato con la gamma K20, senza notch, tacche o fori nel display. Redmi ha optato per un design full screen, con uno schermo Samsung AMOLED da 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con screen-to-body ratio del 92.7%. Il refresh rate è soltanto a 60 Hz, per quanto il campionamento del tocco sia a 180 Hz. La luminosità di picco arriva fino a 1200 nits, il resto delle specifiche comprende contrasto da 5000000:1, supporto HDR10+ e certificazione TÜV Rheinland.

La selfie camera da 20 MP libera da ingombri K30 Pro, sbucando fuori dalla scocca in soltanto 0.58 secondi. Sul retro, invece, troviamo una quad camera da 64+13+8+2 MP disposta in un modulo circolare al centro della scocca. Comprende un sensore primario Sony IMX686, affiancata da un grandangolare a 123°, un teleobiettivo ed un sensore dedicato all'acquisizione di profondità. Questa configurazione permette di ottenere uno zoom digitale 30x, coadiuvato dalla stabilizzazione OIS.

Questo vale, però, per la cosiddetta “Zoom Edition“: quella standard è sia priva di OIS che di teleobiettivo da 8 MP, avendo un sensore da 5 MP che funge da tele e macro.

Non manca il supporto al formato HEIF per risparmiare fino al 50% di spazio di archiviazione. C'è anche la possibilità di effettuare registrazioni video in 8K. Rimanendo in ambito multimediale, purtroppo Redmi K30 ha soltanto un singolo speaker, per quanto supportato da amplificatore Smart PA e certificazione Hi-Res.

A pilotare tutto ciò c'è il succitato Snapdragon 865, soluzione maxima di casa Qualcomm, assieme a memorie LPDDR5 ed UFS 3.1. Ad alimentare il tutto, poi, c'è una batteria da 4700 mAh con ricarica rapida a 33W, in grado di caricarla del 100% in 63 minuti. La disposizione dei componenti è possibile dalla struttura “a sandwich” della scheda madre, dando così modo di inserire un impianto di dissipazione. Il surriscaldamento è scacciato da un sistema multi-strato in gradito, oltre ad un meccanismo di raffreddamento a liquido. Ci sono anche 9 sensori che monitorano il tutto ed informano il sistema di eventuali anomalie.

Il reparto connettivo include il modem 5G, con velocità superiori a quelle offerte dal Kirin 990 presente su Honor V30 Pro, secondo Redmi. Oltre a ciò, Redmi K30 Pro offre anche NFC, USB Type-C e ingresso mini-jack da 3.5 mm. Da segnalare anche la certificazione IP53 contro liquidi e polvere.

Scheda tecnica

Display Samsung AMOLED da 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), densità di 394 PPI e supporto HDR10+;

(2400 x 1080 pixel), densità di 394 PPI e supporto HDR10+; dimensioni di 163.31 x 75.44 x 9 mm per 218 g;

certificazione IP53 ;

; processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Qualcomm Adreno 650;

6/8 GB di RAM LPDDR5 (LPDDR4X per quello base);

di RAM LPDDR5 (LPDDR4X per quello base); 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile (UFS 3.0 per quello base);

di storage UFS 3.1 non espandibile (UFS 3.0 per quello base); lettore d'impronte nel display;

quad camera da 64+13+5+2 MP (standard) / 64+13+8+2 MP con OIS (Zoom Edition);

(standard) / con OIS (Zoom Edition); selfie camera a scomparsa da 20 MP ;

; supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, USB Type-C, ingresso mini-jack;

batteria da 4700 mAh con ricarica rapida a 33W;

con ricarica rapida a 33W; sistema operativo Android 10 con MIUI 11.

Prezzo

Prezzo e disponibilità

Redmi K30 Pro viene venduto nella sua versione base ai seguenti prezzi:

6/128 GB (LPDDR4X e UFS 3.0): 2999 yuan – 391€

(LPDDR4X e UFS 3.0): 2999 yuan – 8/128 GB : 3399 yuan – 443€

: 3399 yuan – 8/256 GB: 3699 yuan – 482€

Ecco, invece, quelli per Redmi K30 Pro Zoom Edition:

8/128 GB : 3799 yuan – 495€

: 3799 yuan – 8/256 GB: 3999 yuan – 521€

