Redmi K30 Pro: in arrivo anche una Special Edition “cinematografica”

La scorsa estate Redmi ha lanciato la versione a tema Avengers del suo K20 Pro ed ora sembra che anche per Redmi K30 Pro ci sarà un destino simile. Lu Weibing ha confermato su Weibo l'intenzione di lanciare una Special Edition dedicata ad un film in uscita quest'anno e gli appassionati cinesi hanno pensato bene di dire la loro, su consiglio dello stesso dirigente.

Redmi K30 Pro avrà una Special Edition “cinematografica”: lo conferma Lu Weibing

Tra battutine e consigli seri sono emersi due titoli in particolare. Il primo rappresenterebbe una prima volta per il brand dato che parte degli utenti asiatici ha consigliato Mulan. Il “nuovo” titolo Disney arriverà nelle sale di tutto il mondo in versione live action e vista la provenienza dell'eroina, un Redmi K30 Pro dedicato non sarebbe una cattiva idea. Secondo un'altra fetta di utenza squadra vincente non si cambia e visto che il precedente flagship ha avuto una variante dedicata agli Avengers, un K30 Pro per Black Widow potrebbe essere la risposta giusta.

Il prossimo film della Marvel – con protagonista Scarlet Johansson – riporterà sul grande schermo Vedova Nera in un'avventura prequel inedita. Il film dovrebbe arrivare nelle sale italiane – se tutto andrà per il verso giusto – il 29 Aprile. Per quanto riguarda il nuovo flagship, il lancio è fissato per il mese di Marzo, ma al momento manca ancora una data.

Cosa ne pensate di queste possibili Special Edition per Redmi K30 Pro? Avete qualche proposta in salsa cinematografica? Fatecelo sapere nei commenti!

