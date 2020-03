Redmi K30 Pro tra render, raffreddamento al liquido VC e UFS 3.1: tutte le conferme

Il dado è tratto e mancano solo pochi giorni al lancio di Redmi K30 Pro. L'azienda ha confermato ufficialmente la data di presentazione ed ora è possibile dare il via alla sfilza di poster ufficiali, i quali vanno a snocciolare vari dettagli suo nuovo arrivato.

Redmi K30 Pro: Lu Weibing conferma nuovi dettagli del top di gamma

I nuovi teaser poster dedicati a Redmi K30 Pro 5G ci mostrano alcune delle feature del flagship, le quali puntano ad offrire un'esperienza di prima categoria, votata alla potenza. Il top di gamma avrà a bordo memorie RAM LPDDR5 (già confermate in precedenza) e storage UFS 3.1. A quest'ultimo si affiancherà la tecnologia Turbo per migliorare la lettura e la scrittura sequenziale fino a 750 MB/s.

In oltre, il dispositivo avrà a bordo un sistema di raffreddamento al liquido VC (ovvero con Vapor Chamber), una soluzione da 3435 mm² che consentirà allo Snapdragon 865 di lavorare a pieno regime. Per concludere – anche se essendo in copertina era leggermente impossibile non notarlo – Lu Weibing ha pubblicato un render ufficiale del K30 Pro, confermando il design della scocca. Il dispositivo assomiglia molto a quello avvistato dal vivo poche ore fa: sarà davvero lui?

