Con l'evento del 24 Marzo l'azienda cinese ha alzato il sipario su Redmi K30 Pro, svelando tutti i dettagli sul nuovo top di gamma. Nonostante ciò, vi è ancora qualcosa da dire e Lu Webing – CEO della compagnia – ha pensato bene di pubblicare alcune considerazioni su Weibo, svelando quanto consuma il 5G di Redmi K30 Pro rispetto al 4G.

L'azienda svela i consumi del 5G di Redmi K30 Pro rispetto a quelli dello standard 4G

Per quanto possa sembrare una questione banale, effettivamente al momento ci si è soffermati molto poco sulla cosa. Quanto consuma il 5G rispetto al 4G? La risposta di Lu Weibing è chiara e ovviamente serve da apripista per alcune considerazioni su Redmi K30 Pro. Con la connettività 5G i consumi aumentano circa del 20% rispetto ai dispositivi dotati del solo standard 4G e per questo motivo – secondo il CEO – è necessario avere a disposizione una batteria più capiente.

Nello specifico, i chipset della serie 800 di Qualcomm consumano più energia rispetto a quelli della serie 700 e quindi, proiettando il tutto ai modelli di fascia alta, è ovvio che un dispositivo con lo Snapdragon 865 5G consumerà di più rispetto ad una soluzione 4G. Ed è per questo motivo che Redmi K30 Pro è dotato di una batteria da 4.700 mAh ma per implementarla non sono mancate le sfide.

Infatti il team di ingegneri dedicati al top di gamma hanno dovuto calcolare al millimetro lo spazio necessario per la scheda madre, per i componenti del sensore ID nel display e per la batteria maggiorata, facendo anche i conti con la selfie camera pop-up. Insomma, una faticaccia!

Che ne pensate del nuovo flagship? Il dispositivo potrebbe debuttare prossimamente come Xiaomi Mi 10T (e in India come POCO F2), quindi se siete curiosi di mettere le mani sul K30 Pro forse basterà pazientare solo un altro po'.

