Da qualche settimana, ormai, si parla sempre più insistentemente di Redmi K30 Pro, il vero flagship dell'azienda cinese. Questo dispositivo, infatti, dovrebbe montare un SoC Snapdragon 865, proponendosi come uno dei prodotti di fascia alta più economici sul mercato. Nonostante questo non sappiamo ancora molto in merito al suo design, così come per altre specifiche tecniche. Sembra, però, che tale prodotto sia stato mostrato per la prima volta dal vivo, rivelando il design del retro.

Redmi K30 Pro monterà un sensore da 108 MP?

Sono comparse le prime immagini dal vivo di questo dispositivo. Redmi K30 Pro potrebbe mostrare, dunque, una quad-camera posteriore caratterizzata da un sensore principale da 108MP. Non siamo ancora sicuri di quest'informazione, ma a bordo di questo smartphone potrebbe trovare spazio un Samsung ISOCELL Bright HMX, già visto su alcuni device targati Xiaomi.

Redmi K30 Pro: in arrivo anche una Special Edition “cinematografica”

Come specificato già in altri frangenti, questo device dovrebbe implementare anche la connettività 5G ed una selfie camera a comparsa. Non è ancora chiaro, però, quale possa essere il design della parte frontale, che in queste prime immagini dal vivo non viene mai mostrata al pubblico. Vi lasciamo, infine, con le parole di Ishan Agarwal, che su Twitter ha dichiarato che questo smartphone sarà sicuramente il prodotto dotato di uno Snapdragon 865 più economico sul mercato.

