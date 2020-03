Redmi K30 Pro: un rivenditore cinese svela il prezzo di vendita

I dettagli dell'imminente Redmi K30 Pro 5G si fanno sempre più insistenti e dopo la valanga di anticipazioni ufficiali (con varie caratteristiche e le specifiche del display) ora ci si mette anche Suning. Il rivenditore cinese avrebbe pubblicato il prezzo del flagship e – ovviamente – il popolo del web è stato rapidissimo ed ora l'immagine della pagina dedicata a Redmi K30 Pro sta facendo il giro di Weibo.

Redmi K30 Pro, il prezzo di vendita svelato da un rivenditore cinese: ecco quanto costerà

Le prime indiscrezioni di Wang Teng Thomas parlavano già di una cifra conveniente, compresa tra i 3.000 e i 3.599 yuan (circa 393/472€ al cambio). Tuttavia Suning alza il tiro e conferma che il prezzo di Redmi K30 Pro sarà di 3.299 yuan (432€). Tuttavia vale la pena fare alcune considerazioni. In primis non è detto che questo sia il prezzo finale: potrebbe essere una promo dedicata agli utenti dello store cinese non la cifra effettiva. Inoltre non viene fatta menzione del taglio di memoria relativo a questo prezzo.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi Air 2S saranno le nuove (e migliori) cuffie TWS

Probabilmente la pagina fa riferimento alla versione base di Redmi K30 Pro ma non è dato di sapere se questa sia di 8 GB di RAM; infatti potrebbe anche esserci una versione da 6/128 GB. Quale che siano le specifiche del modello proposto dallo store, si tratta comunque di un prezzo vantaggioso. Basta fare un paragone con le varianti base di alcuni degli ultimi flagship 5G per rendercene conto. iQOO 3 da 6/128 GB ha debuttato a 3.598 yuan (471€) mentre Realme X50 Pro da 8/128 GB è stato lanciato a 3.599 yuan (472€).

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.