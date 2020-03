POCO F2 non sarà Redmi K30 Pro, ma ci saranno delle cuffie TWS

Da quando Xiaomi si è scorporata in tre differenti divisioni, comprensive di Redmi e POCO, la confusione sui modelli è ulteriormente cresciuta. Come avviene fra Huawei ed Honor, ogni tanti la società prende modelli già esistenti in Cina e li propone altrove sotto differente nome. E si è vociferato che potesse accadere lo stesso con POCO F2, praticamente un rebranding del nuovo Redmi K30 Pro. Ma così non sarà, stando alle parole dello stesso C Manmohan, general manager di POCO India.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi 10T arriva su Geekbench, ma c’è aria di fake

Redmi K30 Pro non sarà riproposto sotto forma di POCO F2

In vista della quarantena pressoché globale, C Manmohan ha deciso di fare un meet-up virtuale per spiegare cosa ci sia in serbo per gli appassionati del brand. Partiamo col dire che il GM ha svelato che POCO sta lavorando a delle cuffie true wireless, per la prima volta nella (breve) storia dell'azienda. Anche perché la stessa utenza che segue il brand ha dimostrato molto apprezzamento per questa categoria tech in costante crescita. Possiamo presumere che i prossimi smartphone POCO saranno sprovvisti di ingresso mini-jack, come pressoché tutti i produttori del panorama mobile.

Hey guys, the home quarantine situation has offered me the luxury to sit back and think. For one – do you guys think POCO should launch other cool tech products apart from smartphones? If so, what do you guys suggest? Vote below! — C Manmohan (@cmanmohan) March 26, 2020

A tal proposito, come sarà fatto POCO F2? Per il momento il 2020 ha visto soltanto POCO X2, ma in tanti sono curiosi di scoprire come sarà il top di gamma che erediterà la fama acquisita dal primo modello. Quello che è certo è che POCO F2 non sarà un rebranding di Redmi K30 Pro, secondo le parole del general manager. Tuttavia, non è ancora escluso che K30 Pro arrivi comunque in India sotto il brand POCO, seppur con un'altra denominazione.

Hey guys, I hope we have answered pretty much everything. For me, it was fun and I really enjoyed spending time with y'all. I hope y'all enjoyed it too! Well, one thing that we want to know is, how was this virtual meet-up experience? Do let me know in the reply. #POCOMeet https://t.co/NW3JQuRwm9 — C Manmohan (@cmanmohan) March 30, 2020

A questo punto la confusione nasce ancor di più, ma quello che è certo è che C Manmohan ha rivelato quale sarebbe la fascia di prezzo di POCO F2. Nel meet-up su Zoom ha affermato che coloro che hanno un budget attorno alle 20.000 rupie, circa 250€, non dovrebbero aspettare oltre, affidandosi a POCO X2. Ricordiamoci che il celebre POCO F1 fu lanciato in India a 20.999 rupie, pertanto è scontato che con F2 ci sarà un innalzamento del prezzo. Probabilmente ci si assesterà sulle 300/350€, a fronte di un upgrade delle specifiche e migliorando le pecche viste con F1.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu