Redmi K30 Pro è lo smartphone ufficiale di Fast & Furious 9

Qualche tempo fa abbiamo parlato di una possibile versione “cinematografica” di Redmi K30 Pro e Lu Weibing era curioso di conoscere il parere dei Mi Fan cinesi. Nonostante le molteplici proposte – tra cui una nuova variante Marvel o un modello dedicato al live action di Mulan – sembra che alla fine la collaborazione sarà con Fast & Furious 9, l'ultimo capitolo della celebre saga adrenalinica.

Redmi K30 Pro e Fast & Furious 9: svelata la partnership “cinematografica”

Il teaser poster che vedete in copertina – e che svela la partnership tra Redmi K30 Pro e Fast & Furious 9 – ci mostra il dispositivo nella sua interezza. Tuttavia il collegamento con il film sembra essere il concetto di velocità (intesta sia per le performance del device che per le possibilità offerte dal 5G) e non pare che sia prevista una Special Edition a tema. Ovviamente questo è quello che si evince dal poster ma non è detto che durante il lancio non ci aspettino sorprese.

Il debutto di Redmi K30 Pro è fissato per il 24 Marzo e oltre al modello base dovrebbe fare capolino anche una possibile variante Zoom. Le ultime conferme ufficiali riguardo al flagship riferiscono della presenza di memorie UFS 3.1 e di un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore. Inoltre l'azienda ha pubblicato anche i primissimi benchmark su Antutu, con risultati in linea con i rivali.

Per concludere, Lu Weibing ha confermato che durante l'evento non ci saranno solo smartphone, ma anche altri prodotti del brand cinese.

