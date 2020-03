Redmi K30 Pro x Keith Haring: arte e tecnologia per il nuovo flagship

Nei giorni scorsi abbiamo appreso della partnership tra l'azienda e Fast & Furious 9, anche se al momento non è dato di sapere se avremo una Special Edition dedicata. Per gli utenti in attesa di una collaborazione un po' più “culturale”, Redmi K30 Pro e il “brand” Keith Haring dovrebbe cadere a fagiolo!

Redmi K30 Pro Keith Haring Edition in arrivo?

La conferma arriva direttamente dai profili social del brand cinese nelle scorse ore. Il post in questione resta sul vago, sottolineando solo che arriveranno dei prodotti realizzati in collaborazione con Keith Haring (artista e writer statunitense conosciuto in tutto il mondo per le sue opere dallo stile inconfondibile). Probabile che verranno lanciate cover ed accessori dal look ispirato ai graffiti dell'artista e non è da escludere anche un Redmi K30 Pro Keith Haring Edition, anche se ancora in cerca di conferma.

Secondo quanto riportato dall'azienda, l'integrazione tra arte e tecnologia riserverà delle sorprese. Per sapere tutte le novità in arrivo non resta che attendere l'evento di lancio, fissato per il 24 Marzo. Nel frattempo date un'occhiata qui per tutte le conferme ufficiali sul top di gamma. Non mancano poi dettagli sul display, la fotocamera e perfino qualche indiscrezione sul prezzo di vendita.

