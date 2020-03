Redmi K30 Pro potrebbe essere il prossimo flagship POCO F2

Di recente la compagnia cinese ha lanciato l'attesissimo Redmi K30 Pro, il suo nuovo flagship dotato di una Quad Camera, un display tutto schermo con fotocamera pop-up e – immancabile! – lo Snapdragon 865 con il supporto al 5G. Alcuni indizi lasciano presupporre che il dispositivo arriverà sul mercato internazionale, forse come Xiaomi Mi 10T. Ma ora, nuovi dettagli puntano verso una direzione inaspettata: il dispositivo potrebbe debuttare in India come POCO F2, o POCOPHONE F2 che dir si voglia. Ecco perché.

Redmi K30 Pro rilanciato come POCO F2? Ecco gli indizi che lo fanno pensare

Un membro del portale di XDA ha scovato alcune novità all'interno del codice dell'ultima versione dell'app Fotocamera della MIUI 11 beta. L'utente ha scoperto il nome in codice Imiin, nato dall'unione di Imi (ovvero il codename di Redmi K30 Pro) e in, utilizzato per indicare i dispositivi in arrivo in India. Quindi, almeno su questo fronte, abbiamo una “certezza”: il top di gamma debutterà nel paese nel corso delle prossime settimane (epidemia permettendo).

Tuttavia le novità non finiscono qui perché continuando a smanettare, il developer è riuscito ad individuare una stringa molto particolare all'interno del codice dell'app Fotocamera. Si tratta del watermark SHOT ON THE POCO PHONE, segno che il flagship potrebbe arrivare in India come un rebrand. Già il K30 è stato portato nel paese come POCO X2, ma ora – trattandosi di un top di gamma – potremmo avere a che fare con il futuro POCO F2 (o POCOPHONE F2).

In molti sono rimasti con l'amaro in bocca a causa dell'assenza di un nuovo modello top per il brand indiano, ma ora sembra che le cose potrebbero cambiare.

