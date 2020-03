Com'è ormai ampiamente noto, Redmi K30 Pro verrà lanciato nel corso del mese di Marzo; tuttavia la casa cinese non ha ancora confermata la data precisa e siamo in attesa di saperne di più. Intanto, il CEO Lu Weibing, stuzzica gli appassionati e rivela che l'evento di presentazione del flagship non comprenderà solo smartphone, ma anche altri prodotti.

Non solo Redmi K30 Pro durante l'evento di Marzo: che cosa sarà presentato?

Il post su Weibo pubblicato dal dirigente conferma l'arrivo del nuovo flagship e non solo. Oltre a Redmi K30 Pro arriveranno infatti anche altre novità: Lu Weibing conferma che il flagship non sarà solo e che verranno lanciati altri prodotti. Purtroppo – come al solito in questi cari – il capo di Redmi resta sul vago e non offre dettagli circa gli altri dispositivi in arrivo.

Comunque è altamente probabile che si tratterà di nuovi prodotti IoT, magari un router Wi-Fi 6, oppure una versione aggiornata dei notebook del brand. Nei commenti su Weibo non sono mancate le ipotesi da parte degli appassionati cinesi i quali immaginano l'arrivo di nuove cuffie TWS a marchio Redmi oppure della smartband del brand.

Restiamo in attesa di ulteriori novità – specialmente per quanto riguarda la data di uscita di Redmi K30 Pro – e nel frattempo vi lasciamo con una raccolta di tutte le informazioni trapelate sul dispositivo.

