Redmi K30 Pro arriverà su DxOMark grazie alle richieste dei Mi Fan

Da pochissimo si è conclusa la presentazione di Redmi K30 Pro (e della sua variante Zoom), il nuovo flagship 5G della compagnia cinese. Durante l'evento, Lu Weibing – a capo del brand – ha confermato che il top di gamma debutterà su DxOMark, anche se si tratta di una decisione presa “in ritardo” e – soprattutto – grazie al supporto dei Mi Fan. Che cos'è accaduto?

Redmi K30 Pro debutterà anche su DxOMark: la conferma arriva da Lu Weibing

In genere durante gli eventi dedicati ai flagship i brand si sprecano per pubblicizzare i voti ottenuti su DxOMark, vera e propria autorità per quanto riguarda la fotografia da smartphone. Nonostante ciò, durante l'evento dedicato a Redmi K30 Pro Lu Weibing si è semplicemente limitato ad annunciare che il top di gamma sarà valutato da DxOMark prossimamente. Può suonare strano, ma il CEO di Redmi ha spiegato cos'è successo.

Inizialmente non era previsto alcun piano per far recensire il dispositivo dal celebre portale, ma poi l'azienda ha deciso di lanciare un sondaggio su Weibo. Ebbene, oltre 110.000 appassionati hanno espresso la loro preferenza, chiedendo che il top di gamma passasse tra le mani del team di DxOMark.

Per questo motivo la compagnia cinese ha deciso di accettare la richiesta degli utenti e Redmi K30 Pro arriverà su DxOMark nel corso delle prossime settimane. In fondo non sarebbe la prima volta che un dispositivo top a marchio Redmi/Xiaomi arriva sul portale quindi sarà interessante scoprire in quale posizione debutterà il dispositivo. Voi cosa ne pensate? Il comparto fotografico del K30 Pro vi ha convinto?

