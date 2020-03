Tramite un teaser poster ufficiale – lo vedete in copertina – Lu Weibing ha confermato la data di presentazione del prossimo Redmi K30 Pro. Il lancio si terrà il 24 Marzo e il dispositivo – che arriverà con un look ben diverso rispetto al modello standard presentato lo scorso dicembre – avrà anche una variante Zoom, probabilmente con un sistema di lenti a periscopio.

Redmi K30 Pro arriverà ufficialmente il 24 Marzo: l'azienda pubblica i primi benchmark su Antutu

Il teaser non conferma nulla in merito alle specifiche del flagship, limitandosi a porre l'accento sulla data di uscita, fissata per il 24 Marzo. In base alle indiscrezioni precedenti, Redmi K30 Pro sarà dotato di una Quad Camera con un design circolare, presumibilmente con un sensore principale da 108 MP. Frontalmente troverà spazio una selfie camera pop-up, similmente all'attuale flagship K20 Pro. L'azienda ha già confermato la presenza dello Snapdragon 865 e – come da tradizione per il brand – è lecito aspettarci un prezzo abbordabile.

Oltre alla data di presentazione, la compagnia ha pubblicato anche i primi benchmark su Antutu dedicati al top di gamma. Il dispositivo ha totalizzato 610.296 punti, un risultato leggermente al di sopra del “rivale” X50 Pro, il flagship low budget di Realme.

Curiosi di saperne di più sul nuovo dispositivo targato Redmi? Allora qui trovate tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali raccolte in un un'unico articolo.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.