Potete ammirare Redmi K30 Pro a 360° sul sito dedicato

Attorno alla presentazione di Redmi K30 Pro si sono create diverse discussioni, prima sul display a “soli” 60 Hz, sulla sua declinazione in ambito Pocophone, infine sui consumi del 5G. Tutto questo perché in tanti sono curiosi di metterci le mani sopra, anche in vista del suo lancio in occidente. Se le prime immagini grazie ad unboxing ed hands-on non vi fossero bastate, che ne dite di osservarlo a 360° da tutti gli angoli?

Redmi K30 Pro a 360° tramite il portale dedicato di Xiaomi

In modo da dissetare la sete di curiosità dei Mi Fan più accaniti, adesso è possibile usufruire di un sito dedicato per poter avere una prospettiva quanto più completa dell'estetica di Redmi K30 Pro. Non sarà possibile impugnarlo, ma servendosi del cursore del mouse si può girare il telefono in tutti i versi. Ci sono anche dei pulsanti da cliccare per avere accesso ad ulteriori informazioni, dandoci modo di guardare il telefono in tutte le colorazioni presenti. Oltre a quella base Sky Blue ci sono quelle Moonlight White, Purple e Space Gray.

Gli altri pulsanti mostrano tutte le specifiche tecniche, oltre a scendere nel dettaglio fra le varie sezioni hardware. In particolar modo selfie camera pop-up, batteria, motore di vibrazione, memorie, raffreddamento e display. Curiosi di Redmi K30 Pro? Potete fare tutto ciò andando sul sito ufficiale.

