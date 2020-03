Redmi K30 Pro: no, la versione da 6 GB non è dotata di RAM LPDDR5

Di recente la compagnia cinese ha lanciato il nuovo top di gamma Redmi K30 Pro, dispositivo caratterizzato da specifiche di tutto rispetto ed un prezzo accessibile, forse in arrivo anche da noi con la presunta serie Mi 10T. Durante l'evento, l'azienda ha specificato che il modello da 6/128 GB non è dotato di RAM LPDDR5 come le versioni maggiorate eppure alcuni utenti cinesi stanno segnalando la presenza di questa soluzione a bordo del flagship.

Redmi K30 Pro: l'azienda chiarisce la questione della RAM LPDDR5 della versione da 6 GB

Che si sia trattata di una svista da parte del brand? Oppure di un gradito regalo nonostante la smentita iniziale? Vista l'importanza della cosa è scesa in campo direttamente Xiaomi, tramite Wang Teng Thomas, figura già citata numerose volte. Il dirigente ha confermato che Redmi K30 Pro da 6 GB non monta una RAM LPDDR5, ma – come confermato anche durante l'evento – una soluzione LPDDR4X. Il fraintendimento è nato a causa di alcuni software per smartphone, i quali riportano – erroneamente – che il dispositivo in uso è equipaggiato con le memorie superiori.

Non è così e si tratta per certo di un errore dei suddetti software, evidentemente non ancora aggiornati nei confronti della novità hardware che sta facendo capolino progressivamente su un numero sempre maggiore di dispositivi.

