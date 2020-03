Redmi K20 è stato un successo a livello globale, ecco i numeri

Se diamo un'occhiata alle principali aziende produttrici di smartphone, nella fascia media troviamo sicuramente Redmi. Da quando tale brand è diventato indipendente, scorporandosi da Xiaomi, ha lanciato diversi dispositivi interessanti, tra cui la serie Redmi K20. Sebbene stia per uscire, ormai, la nuova serie K30, tali prodotti hanno saputo convincere gli utenti a livello globale, totalizzando numeri di vendita davvero importanti. Tanto da far ben sperare anche per il futuro, dove ci si attende una risposta ancora migliore da parte del pubblico.

Redmi K20 ha venduto più di 4 milioni di unità

Dando un'occhiata ai numeri di vendita di Redmi K20, vediamo come in pochi mesi siano stati spediti circa 5 milioni di pezzi in tutto il mondo. Si tratta di una cifra davvero importante, considerando il fatto che non è stata maturata neanche in 12 mesi effettivi. Osservando meglio il periodo di commercializzazione di tali unità, infatti, vediamo come queste siano entrate effettivamente sul mercato il 28 maggio 2019. Stando ai fatti, dunque, non è passato ancora un anno.

LEGGI ANCHE:

Redmi K30 Pro ufficiale: full screen, Snap 865 con 5G e quad camera

Ora l'azienda si appresta a riproporre questi risultati, possibilmente cercando di migliorarli con Redmi K30 e K30 Pro. Questi due smartphone, rispetto alla passata edizione, dovrebbero mostrare differenze ancora più marcate ma, in ogni caso, vedremo che cosa avranno da offrirci nella giornata di oggi, durante la presentazione.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.