Nell'ultimo periodo la casa cinese è stata impegnata nel lancio del flagship K30 Pro, primo vero top di gamma del brand con il supporto 5G. Non sono mancate poi novità per la fascia media – anche per noi occidentali – con il lancio del Note 9S, ma sembra proprio che Redmi non sia intenzionata a rallentare. Infatti, dopo i vari rumor delle settimane precedenti, ecco che finalmente Redmi 9 si mostra nella prima foto dal vivo, con tanto di specifiche.

Redmi 9 si mostra dal vivo e ci sono anche i primi dettagli su specifiche e prezzo di vendita

Here's an exclusive live image of Redmi 9 with some key specs from a Chinese source MediaTek Helio G80

13MP Main + 8MP Wide + 5MP Macro + 2MP Depth

Purple & Green color options (atleast 2)#Redmi9 pic.twitter.com/X43WMx95VF — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) March 28, 2020

A differenza delle voci precedenti, in questo il leak arriva da Sudhanshu Ambhore, leaker indiano in genera abbastanza affidabile. Tramite il suo account Twitter ufficiale ha condiviso quella che dovrebbe essere la prima immagine dal vivo di Redmi 9, accompagnando il tutto con varie specifiche. Le informazioni arriverebbero da una fonte cinese e vedono il nuovo medio di gamma equipaggiato con il Soc MediaTek Helio G80 (quindi non il G70 o il P75, come riportato in precedenza).

Inoltre, Redmi 9 sarebbe dotato di una Quad Camera (ben visibile anche nella foto in alto e inclusa in una sezione circolare che scimmiotta i fratelli maggiori della serie K30 Pro). Questa sarebbe composta da un sensore principale da 13 MP, una lente grandangolare da 8 MP, un modulo da 2 MP dedicato alla profondità di campo ed uno da 5 MP per gli scatti Macro. Infine si riportano le due colorazioni attualmente conosciute, Purple e Green. La scocca del device è in policarbonato.

Should be under 10k — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) March 28, 2020

Per concludere, il leaker si sbilancia anche sul prezzo (ovviamene potrebbe anche trattarsi di una sua ipotesi), sostenendo che la cifra si aggirerà sotto le 10.000 rupie indiane, circa 119€ al cambio attuale.

Al momento il tutto è da prendere con le dovute precauzioni e non appena ne sapremo di più su Redmi 9 (magari con nuove immagini e dettagli sulla scheda tecnica) provvederemo ad aggiornare l'articolo.

