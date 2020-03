Red Magic 5G supera Black Shark 3 e diventa il re di Antutu

Manca solo un giorno al debutto del nuovo Black Shark 3 (di cui qui trovate tutti i dettagli) e l'entusiasmo intorno al nuovo smartphone da gaming di Xiaomi si fa ancora più forte. Tuttavia il dispositivo non sarà il solo modello dedicato al gioco in arrivo in questo periodo: Nubia è pronta a rispondere al fuoco con Red Magic 5G, dispositivo dal look “atipico” confermato dal TENAA e da uno scatto dal vivo. Ma chi dei due modelli è il re incontrastato di Antutu?

Red Magic 5G VS Black Shark 3: scontro tra titani su Antutu

Ni Fei di Nubia ha pubblicato i primi benchmark di Antutu dedicati a Red Magic 5G. Il top di gamma ha totalizzato la bellezza di 633.724 punti (563.588 sulla piattaforma Master Lu), un risultato di tutto rispetto che porta il dispositivo in cima alla vetta del celebre portale di benchmark. Fino a questo momento il record era tutto di Black Shark 3, con 620.952 punti (in basso trovate lo screen pubblicato dalla stessa azienda).

Ovviamente in entrambi i casi si tratta di dispositivi non ancora ufficializzati e, come al solito in questi casi, è bene ricordare che i meri numeri non sono nulla rispetto all'esperienza finale. Tuttavia è innegabile l'impennata verso la potenza da parte dei prossimi flagship da gaming e siamo curiosi di scoprire come si tradurranno questi valori in termini di performance effettive.

Curiosi di saperne di più sul nuovo flagship da gaming di Nubia? Allora qui trovate tutti le indiscrezioni e le conferme ufficiali su scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

