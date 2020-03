Red Magic 5G ufficiale: 144 Hz, 16/256 GB e tanto altro

L'anticipazione in merito alla colorazione rossa di Red Magic 5G ha fatto aumentare l'hype non poco (complice anche una certa assonanza con i colori dell'armatura di Iron Man, magari) e oggi finalmente Nubia ha alzato il sipario sul suo nuovo smartphone da gaming. E sì, non ci sarebbe nemmeno bisogno di sottolinearlo: si tratta di un mostro di potenza! Ecco tutti i dettagli su specifiche e prezzo del nuovo arrivato.

Red Magic 5G ufficiale: ecco il nuovo smartphone da gaming di Nubia!

Design e caratteristiche

Come anticipato anche dalla stessa azienda, Red Magic 5G è il primo smartphone da gaming dotato di un display con refresh rate a 144 Hz. Si tratta di una soluzione AMOLED da 6.65″ di diagonale, con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), certificazione TUV Rheinland, rapporto in 19.5:9, sensore ID integrato e una frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz. Un pannello di tutto rispetto, che di certo farà la gioia degli appassionati di mobile gaming!

Il corpo misura 168.56 x 78 x 9.75 mm (con un peso di 218 grammi) e presenta un design da urlo, nel perfetto stile della serie. Ancora una volta abbiamo una cover posteriore caratterizzata da linee aggressive e vistose, con un logo LED al centro della scocca. Lungo il bordo troviamo due pulsanti utilizzabili durante il gioco; immancabile poi lo switch per passare alla Game Mode.

Il retro di Red Magic 5G ospita una tripla fotocamera composta dal sensore Sony IMX686 da 64 MP, con un modulo grandangolare da 8 MP ed un obiettivo Macro da 2 MP. La selfie camera è un'unità da 8 MP ed è posizionata lungo la sottile cornice superiore.

Specifiche

Ovviamente, a muovere il tutto troviamo lo Snapdragon 865, il chipset dei dispositivi premium di questa prima parte del 2020. Ad offrire una spintarella in più troviamo memorie RAM LPDDR5 fino a 16 GB e storage UFS 3.0 fino a 256 GB. La parola d'ordine è potenza e per questo motivo è stato implementato un sistema di raffreddamento avanzato, in modo da poter giocare senza problemi con le temperature.

Proprio come il suo predecessore, Red Magic 5G integra una ventola di raffreddamento ma quest'ultima viene supportata da un sistema al liquido con una forma ad L, il quale permette di dissipare il calore in modo ancora più approfondito. Il tutto è accompagnato da una lamina di rame ad alta conducibilità termica, una sezione multistrato di grafite e del gel termico. Inoltre sono presenti 10 sensori dedicati al monitoraggio della temperatura, in modo da permettere al dispositivo la regolazione automatica del raffreddamento.

A completare il pacchetto troviamo il Wi-Fi 6, il supporto al 5G, il GPS Dual Frequency, Android 10 ed una batteria da 4.500 mAh, con ricarica rapida da 55W. Il sistema di raffreddamento ad aria si attiva anche durante la fase di ricarica.

Red Magic 5G – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Red Magic 5G parte da 3799 yuan (circa 481€ al cambio) per la versione da 8/128 GB. Chi punta alla massima potenza potrà scegliere tra i modelli da 12/128 GB (4099 yuan, circa 520€), 12/256 GB (4399 yuan, 558€) e quello da 16/256 GB (il più costoso, 4999 yuan, circa 634€). Le colorazioni disponibili sono Mars Red, Hack Black e Cyber Neon mentre le vendite partiranno dal 19 Marzo, ovviamente in Cina.

Completa il quadro Red Magic 5G Transparent Edition, disponibile nelle varianti da 12 e 16 GB di RAM con 256 GB di memoria interna, proposte al prezzo di 4599/5199 yuan, circa 584/660€ al cambio attuale.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo