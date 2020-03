Red Magic 5G: Ni Fei mostra la tripla fotocamera da 64 MP

Manca ormai una decina di giorni all'evento di lancio di Red Magic 5G, il nuovo smartphone da gaming prodotto da Nubia. Nei giorni scorsi il top di gamma si è distinto grazie ai primi punteggi su Antutu, superando il rivale Black Shark 3. Ed oggi arriva la conferma ufficiale sulla presenza di una tripla fotocamera, con i primi dettagli.

Red Magic 5G in arrivo con una tripla fotocamera Sony da 64 MP

In realtà il primo avvistamento della tripla fotocamera di Red Magic 5G risale ai primi di gennaio, grazie ad un'anticipazione del buon Ni Fei. Tuttavia ora è arrivata la conferma ufficiale tramite un teaser poster, il quale “svela” anche parte della cover del top di gamma. Il dispositivo sarà equipaggiato con un sensore principale Sony IMX686 da 64 MP mentre per ora non sono presenti dettagli sul resto del comparto.

A proposito del design, l'immagine ci mostra Red Magic 5G nella colorazione rossa, una variante molto diversa dalla stravagante versione apparsa sul portale del TENAA e in un'immagine dal vivo. Probabile che il teaser mostri la versione standard mentre la variante con doppia colorazione potrebbe essere una Special Edition, forse dedicata ad Overwatch.

Curiosi di saperne di più sul nuovo dispositivo in arrivo? Allora qui trovate tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali trapelate fino a questo momento.

