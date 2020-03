Red Magic 5G veramente “Magic” nella Transparent Edition | Foto

Da quando è iniziato il 2020 si è parlato in più occasione del prossimo Red Magic 5G, quello che sarà il quinto capitolo della serie da gaming. E per la prima volta per il produttore, dello smartphone sarà realizzata anche una Transparent Edition. Nubia e Red Magic prenderanno così il “posto” di Xiaomi, data l'assenza di una Explorer Edition per la serie Mi 10. Per l'occasione, il CEO Ni Fei ha chiesto su Weibo che nome dare a questo inedito modello. E lo ha fatto in modo piuttosto ironico, dando un primo assaggio della “magica trasparenza” di Red Magic 5G.

Aggiornamento 04/03: dopo lo scherzo iniziale, ecco la prima foto ufficiale della versione “trasparente”. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

LEGGI ANCHE:

Il capo di Nubia mostra la ricarica rapida da 100W in azione

La Transparent Edition di Red Magic 5G è stata “mostrata” dal CEO Ni Fei

Ebbene sì, la Transparent Edition di Red Magic 5G sarà a dir poco trasparente, a tal punto da essere invisibile! Scherzi a parte, la burla del CEO è stata accompagnata dalla richiesta ai followers di dare un nome a questo telefono. Fra le varie proposte troviamo suggestioni come “Red Hidden” e “Ice Soul Edition“.

Ma cosa ci è dato sapere finora del telefono? Sappiamo diverse cose, fra cui che avrà una ricarica molto rapida con raffreddamento ad aria. Ma anche che implementerà un display ad elevato refresh rate, Snapdragon 865 con 12 GB di RAM, mirroring a bassa latenza ed una tripla fotocamera.

Prima foto della versione trasparente | Aggiornamento 04/03

Dopo lo scherzo iniziale, la Trasparente Edition di Red Magic 5G si fa più concreta. E no, non si tratta di indiscrezioni, bensì di un'immagine render pubblicata sotto forma di teaser ufficiale. Possiamo apprezzare l'interno della scocca del telefono, in primis la ventolina e relativo sistema di dissipazione del calore.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.