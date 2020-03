Red Magic 5G: il teardown mostra da vicino il sistema di raffreddamento | Video

L'ultimo flagship da gaming targato Nubia ha debuttato in patria a metà marzo ed arriverà in Europa nel corso delle prossime settimane. Il top di gamma presenta notevoli miglioramenti rispetto al predecessore ed un sistema di raffreddamento ulteriormente potenziato, in grado anche di accompagnare la fasi più acute della ricarica da 55W. Se volete sapere tutto, ma proprio tutto su Red Magic 5G, qui trovate tutti i dettagli; ma se mirate ad una conoscenza ancora più approfondita allora non potete perdere il video teardown del dispositivo.

Red Magic 5G svelato dal teardown: ecco com'è fatto all'interno | Video

La clip in questione ci permette di osservare da vicino i componenti interni di Red Magic 5G, con un focus su alcune caratteristiche care ai videogiocatori. Infatti, come ricordato anche in apertura, il device presenta un sistema di raffreddamento avanzato, composto da una piastra di alluminio posizionata tra la scheda madre e la cover posteriore. Il chipset è protetto da strati metallici e fogli di rame con un liquido refrigerante e pasta termica sui vari punti degli strati protettivi.

Oltre alla parte al liquido, il flagship si affida anche ad una ventola, collegato ad un dissipatore tramite un sistema di heatpipe in rame. Nonostante tutte queste accortezze, sembra che Red Magic 5G sia più facile da smontare (e quindi da riparare) rispetto ai modelli precedenti. Allora, che ve ne pare della panoramica offerta dal video teardown?

